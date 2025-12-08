https://1prime.ru/20251208/obvinenie--865324366.html

Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*

Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко* - 08.12.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T15:55+0300

2025-12-08T15:55+0300

2025-12-08T15:55+0300

общество

мировая экономика

украина

рф

валерий залужный

петр порошенко

алексей гончарук

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, экс-президента Украины Петра Порошенко*, бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, а также бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, сообщила пресс-служба ГП РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины – Арсена Авакова*, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко*, Бориса Ложкина, Василия Малюка*, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко*, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко*, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка", - сказали в ведомстве.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865321850.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, рф, валерий залужный, петр порошенко, алексей гончарук, всу