Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко* - 08.12.2025
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко* - 08.12.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:55+0300
2025-12-08T15:55+0300
общество
мировая экономика
украина
рф
валерий залужный
петр порошенко
алексей гончарук
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, экс-президента Украины Петра Порошенко*, бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, а также бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, сообщила пресс-служба ГП РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины – Арсена Авакова*, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко*, Бориса Ложкина, Василия Малюка*, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко*, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко*, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка", - сказали в ведомстве.*Внесен в список террористов и экстремистов
общество , мировая экономика, украина, рф, валерий залужный, петр порошенко, алексей гончарук, всу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Валерий Залужный, Петр Порошенко, Алексей Гончарук, ВСУ
15:55 08.12.2025
 
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*

ГП утвердила обвинение в отношении военного и политического руководства Украины

Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, экс-президента Украины Петра Порошенко*, бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, а также бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, сообщила пресс-служба ГП РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины – Арсена Авакова*, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко*, Бориса Ложкина, Василия Малюка*, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко*, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко*, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка", - сказали в ведомстве.
*Внесен в список террористов и экстремистов
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
15:13
 
