В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на свидетелей. "Походу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.На прошлой неделе в Одессе местные жители разбили автобус, принадлежащий сотрудникам военного комиссариата, и освободили мужчин, которых пытались мобилизовать силой. Вооруженные силы Украины в последнее время испытывают нехватку личного состава, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию лиц, подлежащих мобилизации, приводят к конфликтам и вызывают волну недовольства. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых видно, как представители территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу. Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают появляться на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения, допускаемые сотрудниками военкоматов, стали повсеместными. Они часто злоупотребляют своими полномочиями, применяют физическое насилие и даже сбивают людей автомобилями, провоцируя аварии ради задержания граждан.
Одесситы начали притворяться евреями, чтобы не попасть на фронт
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на свидетелей.
"Походу в Одессе
полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Одессе местные жители разбили автобус, принадлежащий сотрудникам военного комиссариата, и освободили мужчин, которых пытались мобилизовать силой.
Вооруженные силы Украины
в последнее время испытывают нехватку личного состава, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию лиц, подлежащих мобилизации, приводят к конфликтам и вызывают волну недовольства. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых видно, как представители территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу.
Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают появляться на улице.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения, допускаемые сотрудниками военкоматов, стали повсеместными. Они часто злоупотребляют своими полномочиями, применяют физическое насилие и даже сбивают людей автомобилями, провоцируя аварии ради задержания граждан.
