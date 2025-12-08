https://1prime.ru/20251208/odessa-865330560.html

2025-12-08T17:26+0300

2025-12-08T17:26+0300

2025-12-08T17:26+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на свидетелей. "Походу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.На прошлой неделе в Одессе местные жители разбили автобус, принадлежащий сотрудникам военного комиссариата, и освободили мужчин, которых пытались мобилизовать силой. Вооруженные силы Украины в последнее время испытывают нехватку личного состава, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию лиц, подлежащих мобилизации, приводят к конфликтам и вызывают волну недовольства. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых видно, как представители территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу. Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают появляться на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения, допускаемые сотрудниками военкоматов, стали повсеместными. Они часто злоупотребляют своими полномочиями, применяют физическое насилие и даже сбивают людей автомобилями, провоцируя аварии ради задержания граждан.

2025

