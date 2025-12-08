Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/odessa-865330560.html
В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ
В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ
В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:26+0300
2025-12-08T17:26+0300
одесса
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на свидетелей. "Походу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.На прошлой неделе в Одессе местные жители разбили автобус, принадлежащий сотрудникам военного комиссариата, и освободили мужчин, которых пытались мобилизовать силой. Вооруженные силы Украины в последнее время испытывают нехватку личного состава, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию лиц, подлежащих мобилизации, приводят к конфликтам и вызывают волну недовольства. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых видно, как представители территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу. Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают появляться на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения, допускаемые сотрудниками военкоматов, стали повсеместными. Они часто злоупотребляют своими полномочиями, применяют физическое насилие и даже сбивают людей автомобилями, провоцируя аварии ради задержания граждан.
https://1prime.ru/20251208/odessa-865329871.html
https://1prime.ru/20251206/udar-865285721.html
https://1prime.ru/20251201/ukraina-865083510.html
одесса
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
одесса, украина
Одесса, УКРАИНА
17:26 08.12.2025
 
В Одессе придумали необычный идею избежать боев с армией России, пишут СМИ

Одесситы начали притворяться евреями, чтобы не попасть на фронт

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Одессе начались проверки документов у представителей еврейской общины, чтобы выявить уклонистов среди украинцев, сообщает Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на свидетелей.
"Походу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
17:17
На прошлой неделе в Одессе местные жители разбили автобус, принадлежащий сотрудникам военного комиссариата, и освободили мужчин, которых пытались мобилизовать силой.
Вооруженные силы Украины в последнее время испытывают нехватку личного состава, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию лиц, подлежащих мобилизации, приводят к конфликтам и вызывают волну недовольства. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых видно, как представители территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
6 декабря, 22:36
Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают появляться на улице.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения, допускаемые сотрудниками военкоматов, стали повсеместными. Они часто злоупотребляют своими полномочиями, применяют физическое насилие и даже сбивают людей автомобилями, провоцируя аварии ради задержания граждан.
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"Уже поздно": в США сделали дерзкое заявление после встречи по Украине
1 декабря, 06:36
 
ОдессаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала