Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию - 08.12.2025, ПРАЙМ
Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию
Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T16:47+0300
2025-12-08T16:47+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
турция
рф
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
газ, россия, венгрия, турция, рф, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, facebook
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Facebook
16:47 08.12.2025
 
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться транзит российского газа в следующем году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Газ из России поступает только через Турцию. В этом году доставлено уже 7,5 миллиардов кубометров. В следующем году мы хотим удовлетворить потребности венгерской экономики таким же способом", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, с США об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Газовое месторождение - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
В ФРГ посоветовали обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ
Вчера, 18:42
 
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯТУРЦИЯРФВиктор ОрбанРеджеп Тайип ЭрдоганFacebook
 
 
