Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию
Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию - 08.12.2025, ПРАЙМ
Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию
Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться... | 08.12.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгрия в 2025 году уже получила из России 7,5 миллиардов кубометров газа, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться транзит российского газа в следующем году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Газ из России поступает только через Турцию. В этом году доставлено уже 7,5 миллиардов кубометров. В следующем году мы хотим удовлетворить потребности венгерской экономики таким же способом", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Отправляясь на переговоры с Эрдоганом, Орбан сообщил, что уже договорился с Россией о поставках газа в Венгрию, с США об освобождении этих поставок из-под санкций, теперь осталось договориться с Турцией о транзите.*Запрещена в РФ как экстремистская
Орбан оценил объемы поставок российского газа в Венгрию
