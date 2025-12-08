https://1prime.ru/20251208/osago-865323088.html

Россияне пожаловались на пьяных водителей без ОСАГО на прямой линии Путина

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россияне присылают на прямую линию президента России Владимира Путина большое количество жалоб на пьяных водителей без полисов ОСАГО, которые становятся виновниками ДТП, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. "У нас сейчас идет подготовка к прямой линии президента РФ, и тут очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП на трассе, там были маленькие дети, были разбиты авто, и все это случилось по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО", - сказала Лазарева, выступая на круглом столе по применению дорожных камер для контроля полиса ОСАГО. Она отметила, что такие жалобы поступают в большом количестве, в них рассказывается о судебных тяжбах, которые длятся годами. "Вот этих обращений, которые мы видим к президенту РФ, очень много", - сообщила Лазарева. По ее словам, эти проблемы могут быть решены, когда заработает система контроля наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры. Власти РФ планировали в текущем году запустить эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны были заработать в России к 1 ноября 2025 года. В конце октября Национальная страховая информационная система (НСИС) уведомила ГИБДД о готовности к запуску проверок через дорожные камеры наличия у автовладельцев полисов ОСАГО. Вместе с тем пока только первое чтение в Госдуме прошел законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.

