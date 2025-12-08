Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям - 08.12.2025, ПРАЙМ
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Объем российской экспортной выручки за поставки овса приближается к историческому рекорду... Согласно оценкам "Агроэкспорта", с января по ноябрь 2025 года объем экспорта этого вида зерновых составил более 58 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Там уточняется, что исторический максимум был достигнут в 2024 году, когда Россия отгрузила овес на сумму 59 миллионов долларов. По данным центра, больше всего в стоимостном выражении Россия экспортировала овса в Китай, на втором месте - Монголия, а на третьем расположились ОАЭ. Также "Агроэкспорт" сообщил о новой для России культуре - киноа. Ее основными импортерами в мире являются США, Канада и страны ЕС. Интерес к этой культуре растет в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. В России же киноа только "начинает свой путь" в Краснодарском крае. Центр добавил, что за девять месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 тонн киноа на сумму около 465 тысяч долларов - это на 36% больше по весу и на 40% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный объем экспорта зафиксирован также в 2024 году - чуть более 500 тысяч долларов.
08:10 08.12.2025
 
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям

Российский экспорт овса в стоимостном выражении достиг 58 миллионов долларов

© РИА Новости . Алексей Майшев
Зерно
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Объем российской экспортной выручки за поставки овса приближается к историческому рекорду... Согласно оценкам "Агроэкспорта", с января по ноябрь 2025 года объем экспорта этого вида зерновых составил более 58 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что исторический максимум был достигнут в 2024 году, когда Россия отгрузила овес на сумму 59 миллионов долларов.
По данным центра, больше всего в стоимостном выражении Россия экспортировала овса в Китай, на втором месте - Монголия, а на третьем расположились ОАЭ.
Также "Агроэкспорт" сообщил о новой для России культуре - киноа. Ее основными импортерами в мире являются США, Канада и страны ЕС. Интерес к этой культуре растет в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. В России же киноа только "начинает свой путь" в Краснодарском крае.
Центр добавил, что за девять месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 тонн киноа на сумму около 465 тысяч долларов - это на 36% больше по весу и на 40% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный объем экспорта зафиксирован также в 2024 году - чуть более 500 тысяч долларов.
