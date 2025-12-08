https://1prime.ru/20251208/oves-865307896.html
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям - 08.12.2025, ПРАЙМ
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям
Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T08:10+0300
2025-12-08T08:10+0300
2025-12-08T08:10+0300
экономика
россия
бизнес
китай
монголия
оаэ
агроэкспорт
ес
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Объем российской экспортной выручки за поставки овса приближается к историческому рекорду... Согласно оценкам "Агроэкспорта", с января по ноябрь 2025 года объем экспорта этого вида зерновых составил более 58 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Там уточняется, что исторический максимум был достигнут в 2024 году, когда Россия отгрузила овес на сумму 59 миллионов долларов. По данным центра, больше всего в стоимостном выражении Россия экспортировала овса в Китай, на втором месте - Монголия, а на третьем расположились ОАЭ. Также "Агроэкспорт" сообщил о новой для России культуре - киноа. Ее основными импортерами в мире являются США, Канада и страны ЕС. Интерес к этой культуре растет в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. В России же киноа только "начинает свой путь" в Краснодарском крае. Центр добавил, что за девять месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 тонн киноа на сумму около 465 тысяч долларов - это на 36% больше по весу и на 40% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный объем экспорта зафиксирован также в 2024 году - чуть более 500 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125375.html
китай
монголия
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, монголия, оаэ, агроэкспорт, ес, снг
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, ОАЭ, Агроэкспорт, ЕС, СНГ
Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям
Российский экспорт овса в стоимостном выражении достиг 58 миллионов долларов