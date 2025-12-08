https://1prime.ru/20251208/oves-865307896.html

Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям

Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям - 08.12.2025, ПРАЙМ

Российский экспорт овса приблизился к рекордным значениям

Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T08:10+0300

2025-12-08T08:10+0300

2025-12-08T08:10+0300

экономика

россия

бизнес

китай

монголия

оаэ

агроэкспорт

ес

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский экспорт овса в стоимостном выражении за 10 месяцев 2025 года достиг 58 миллионов долларов и приблизился к рекордным значениям, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Объем российской экспортной выручки за поставки овса приближается к историческому рекорду... Согласно оценкам "Агроэкспорта", с января по ноябрь 2025 года объем экспорта этого вида зерновых составил более 58 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Там уточняется, что исторический максимум был достигнут в 2024 году, когда Россия отгрузила овес на сумму 59 миллионов долларов. По данным центра, больше всего в стоимостном выражении Россия экспортировала овса в Китай, на втором месте - Монголия, а на третьем расположились ОАЭ. Также "Агроэкспорт" сообщил о новой для России культуре - киноа. Ее основными импортерами в мире являются США, Канада и страны ЕС. Интерес к этой культуре растет в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. В России же киноа только "начинает свой путь" в Краснодарском крае. Центр добавил, что за девять месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 тонн киноа на сумму около 465 тысяч долларов - это на 36% больше по весу и на 40% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный объем экспорта зафиксирован также в 2024 году - чуть более 500 тысяч долларов.

https://1prime.ru/20251202/patrushev-865125375.html

китай

монголия

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, монголия, оаэ, агроэкспорт, ес, снг