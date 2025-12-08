Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали провокационное заявление о переговорах с Россией - 08.12.2025
https://1prime.ru/20251208/peregovory-865330023.html
В Германии сделали провокационное заявление о переговорах с Россией
В Германии сделали провокационное заявление о переговорах с Россией - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Германии сделали провокационное заявление о переговорах с Россией
Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:30+0300
2025-12-08T17:30+0300
мировая экономика
сша
германия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Киев и Евросоюз в конечном итоге будут вынуждены пойти на уступки России. "Украине и Европе придется пойти на тяжелые уступки", — подчеркнул он.Немецкий политик также выразил сожаление, что европейским странам будет сложно в краткосрочной перспективе восполнить нехватку поддержки, которую США больше не готовы оказывать Украине.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
сша
германия
украина
17:30 08.12.2025
 
В Германии сделали провокационное заявление о переговорах с Россией

Депутат бундестага Рот: Украине и ЕС придется пойти на тяжелые уступки

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Киев и Евросоюз в конечном итоге будут вынуждены пойти на уступки России.
"Украине и Европе придется пойти на тяжелые уступки", — подчеркнул он.
Немецкий политик также выразил сожаление, что европейским странам будет сложно в краткосрочной перспективе восполнить нехватку поддержки, которую США больше не готовы оказывать Украине.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
 
 
