https://1prime.ru/20251208/peskov-865339598.html

Песков оценил работу по украинскому урегулированию

Песков оценил работу по украинскому урегулированию - 08.12.2025, ПРАЙМ

Песков оценил работу по украинскому урегулированию

Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T22:19+0300

2025-12-08T22:19+0300

2025-12-08T22:19+0300

россия

общество

рф

сша

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не думаю, что это означает что-то. Это означает, что ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями", - ответил Песков телеканалу "Россия 1" на вопрос о том, означают ли переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским и заявления президента США Дональда Трампа о его недовольстве главой киевского режима, что разрешение украинского конфликта будет затянуто из-за Киева.

https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865339280.html

рф

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, в мире