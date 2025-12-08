https://1prime.ru/20251208/peskov-865339598.html
Песков оценил работу по украинскому урегулированию
Песков оценил работу по украинскому урегулированию - 08.12.2025, ПРАЙМ
Песков оценил работу по украинскому урегулированию
Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не думаю, что это означает что-то. Это означает, что ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями", - ответил Песков телеканалу "Россия 1" на вопрос о том, означают ли переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским и заявления президента США Дональда Трампа о его недовольстве главой киевского режима, что разрешение украинского конфликта будет затянуто из-за Киева.
Песков оценил работу по украинскому урегулированию
Песков: работа по украинскому урегулированию должна вестись за закрытыми дверями