"Победа" введет новую услугу для авиапассажиров - 08.12.2025
"Победа" введет новую услугу для авиапассажиров
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной клади, сообщил авиаперевозчик. "С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу", - говорится в сообщении "Победы". Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154921_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_20352b937fb654ddfd18d97b7aa6ed61.jpg
1920
1920
true
бизнес, аэрофлот, boeing
Бизнес, Аэрофлот, Boeing
16:01 08.12.2025 (обновлено: 16:03 08.12.2025)
 
"Победа" введет новую услугу для авиапассажиров

"Победа" введет возможность приобретения дополнительного места для ручной клади

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной клади, сообщил авиаперевозчик.
"С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу", - говорится в сообщении "Победы".
Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
