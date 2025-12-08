"Победа" введет новую услугу для авиапассажиров

https://1prime.ru/20251208/pobeda-865324714.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной клади, сообщил авиаперевозчик. "С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу", - говорится в сообщении "Победы". Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.

