Правительство наметило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы

2025-12-08T11:44+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ наметило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы, следует из приложения к распоряжению "О национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года". Так, для повышения привлекательности инструментов долгосрочных сбережений для граждан и формирования источников долгосрочных ресурсов на финансовом рынке для финансирования бизнеса предлагается в следующем году налоговое стимулирование участия работодателей в программе долгосрочных сбережений, а также дополнительные стимулы. "Распространение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан, на долгосрочные договоры страхования жизни. Создание дополнительных стимулов для семейных сбережений. Развитие системы гарантирования (индивидуальный инвестиционный счет)", - уточняется этот последний пункт в документе. В отношении корпораций - для увеличения количества публичных размещений акций на фондовом рынке предлагается в следующем году запуск механизмов поддержки бизнеса, создающих стимулы к самостоятельному привлечению финансирования в капитал компании через размещение акций. "Расширение практики компаний с государственным участием по использованию механизмов публичного размещения акций", - добавляется в документе применительно к 2027 году. Для совершенствования процедуры эмиссии ценных бумаг и их дальнейшего обращения, сокращения сроков обмена документами между их эмитентами и Банком России, а также для снижения издержек, сопутствующих обмену бумажными документами, в следующем году предлагается переход к полностью электронному формату документооборота между эмитентами и Банком России при осуществлении эмиссии ценных бумаг. Для повышения инвестиционной привлекательности компаний и доступности информации для инвесторов в следующем году предлагается "повышение качества раскрываемой эмитентами информации и прозрачности механизма IPO". Наконец, для повышения инвестиционной привлекательности участников программы создания акционерной стоимости тогда же предлагается запуск программы создания акционерной стоимости.

