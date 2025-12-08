https://1prime.ru/20251208/pravitelstvo-865305777.html

Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушение, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной ранее был подготовлен проект закона о внесении изменений в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагал разрешить возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8.52 КоАП. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся несоблюдения требований к содержанию животных, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечании‌", - говорится в документе. Уточняется, что концепция законопроекта, которая направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений в области обращения с животными, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо их имуществу, заслуживает внимания. Но кабмин признает целесообразным ограничить сферу действия законопроекта только случаями, когда правонарушение совершается физическими лицами. В случае с юридическими лицами, в том числе зоопарками, цирками, дельфинариями и океанариумами, регулирование предлагается не менять. В частности, в отзыве кабмина отмечается, что для возбуждения дела положением части 3 статьи 28.1 КоАП предусмотрено комплексное исследования всех обстоятельств возможного правонарушения для оценки достаточности имеющихся данных. "В связи с этим не может быть поддержано исключение из-под действия указанного положения случаев возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 8.52 Кодекса, в отношении юридических лиц", - говорится в отзыве правительства.

