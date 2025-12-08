Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/pravitelstvo-865305777.html
Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных
Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных - 08.12.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T04:37+0300
2025-12-08T04:37+0300
бизнес
общество
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865305777.jpg?1765157847
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушение, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной ранее был подготовлен проект закона о внесении изменений в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагал разрешить возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8.52 КоАП. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся несоблюдения требований к содержанию животных, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечании‌", - говорится в документе. Уточняется, что концепция законопроекта, которая направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений в области обращения с животными, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо их имуществу, заслуживает внимания. Но кабмин признает целесообразным ограничить сферу действия законопроекта только случаями, когда правонарушение совершается физическими лицами. В случае с юридическими лицами, в том числе зоопарками, цирками, дельфинариями и океанариумами, регулирование предлагается не менять. В частности, в отзыве кабмина отмечается, что для возбуждения дела положением части 3 статьи 28.1 КоАП предусмотрено комплексное исследования всех обстоятельств возможного правонарушения для оценки достаточности имеющихся данных. "В связи с этим не может быть поддержано исключение из-под действия указанного положения случаев возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 8.52 Кодекса, в отношении юридических лиц", - говорится в отзыве правительства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
04:37 08.12.2025
 
Правительство поддержало проект о возбуждении дел на владельцев животных

Правительство поддержало проект о возбуждении дел в отношении владельцев животных

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушение, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной ранее был подготовлен проект закона о внесении изменений в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагал разрешить возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8.52 КоАП. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся несоблюдения требований к содержанию животных, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.
"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечании‌", - говорится в документе.
Уточняется, что концепция законопроекта, которая направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений в области обращения с животными, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо их имуществу, заслуживает внимания. Но кабмин признает целесообразным ограничить сферу действия законопроекта только случаями, когда правонарушение совершается физическими лицами.
В случае с юридическими лицами, в том числе зоопарками, цирками, дельфинариями и океанариумами, регулирование предлагается не менять.
В частности, в отзыве кабмина отмечается, что для возбуждения дела положением части 3 статьи 28.1 КоАП предусмотрено комплексное исследования всех обстоятельств возможного правонарушения для оценки достаточности имеющихся данных.
"В связи с этим не может быть поддержано исключение из-под действия указанного положения случаев возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 8.52 Кодекса, в отношении юридических лиц", - говорится в отзыве правительства.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала