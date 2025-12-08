https://1prime.ru/20251208/putin--865317609.html

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T13:40+0300

2025-12-08T13:40+0300

2025-12-08T13:40+0300

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня президент в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Собственно, национальные проекты – это основные инструменты для достижения национальных целей развития", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20251207/otvet-865302705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, совет по стратегическому развитию