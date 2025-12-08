https://1prime.ru/20251208/putin--865317609.html
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня президент в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Собственно, национальные проекты – это основные инструменты для достижения национальных целей развития", - сказал Песков журналистам.
