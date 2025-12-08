Путин рассказал об успешном старте новых национальных проектов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Девятнадцать новых нацпроектов стартовали в целом успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Девятнадцать национальных проектов стартовали и в целом успешно", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_008ab85a29e89a88c98693636203d937.jpg
1920
1920
true
16:56 08.12.2025 (обновлено: 17:27 08.12.2025)
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 8 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 8 декабря 2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Девятнадцать новых нацпроектов стартовали в целом успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Девятнадцать национальных проектов стартовали и в целом успешно", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Путин оценил влияние торгового соглашения между Индией и ЕАЭС
5 декабря, 14:22
 
