https://1prime.ru/20251208/putin--865327700.html

Путин рассказал об успешном старте новых национальных проектов

Путин рассказал об успешном старте новых национальных проектов - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об успешном старте новых национальных проектов

Девятнадцать новых нацпроектов стартовали в целом успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T16:56+0300

2025-12-08T16:56+0300

2025-12-08T17:27+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Девятнадцать новых нацпроектов стартовали в целом успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Девятнадцать национальных проектов стартовали и в целом успешно", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://1prime.ru/20251205/putin-865244165.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин