Путин поручил приступить к реализации структурных изменений в экономике
Путин поручил приступить к реализации структурных изменений в экономике - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил приступить к реализации структурных изменений в экономике
08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике. "Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
