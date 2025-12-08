https://1prime.ru/20251208/putin--865331816.html

Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС

Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T17:41+0300

2025-12-08T17:41+0300

2025-12-08T17:50+0300

экономика

рф

владимир путин

центральные банки

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением."А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

https://1prime.ru/20251208/putin-865329462.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, центральные банки, минфин