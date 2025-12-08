Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным решением
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
"А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.