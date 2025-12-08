https://1prime.ru/20251208/putin-865303460.html
Путин на неделе планирует посетить Туркмению
2025-12-08T00:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
ашхабад
рф
владимир путин
юрий ушаков
оон
совет по стратегическому развитию
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада.
Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит планируется на 12 декабря.
Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Помимо визита в Туркмению, у Путина на неделю запланирована насыщенная программа. Ожидается, что глава государства встретится с героями России в честь Дня героя Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ.
Кроме того, Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.
