Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на неделе планирует посетить Туркмению - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/putin-865303460.html
Путин на неделе планирует посетить Туркмению
Путин на неделе планирует посетить Туркмению - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин на неделе планирует посетить Туркмению
Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T00:15+0300
2025-12-08T00:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
ашхабад
рф
владимир путин
юрий ушаков
оон
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865303460.jpg?1765142117
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит планируется на 12 декабря. Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета. Помимо визита в Туркмению, у Путина на неделю запланирована насыщенная программа. Ожидается, что глава государства встретится с героями России в честь Дня героя Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ. Кроме того, Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.
туркмения
ашхабад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, туркмения, ашхабад, рф, владимир путин, юрий ушаков, оон, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН, Совет по стратегическому развитию
00:15 08.12.2025
 

Путин на неделе планирует посетить Туркмению

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада.
Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит планируется на 12 декабря.
Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Помимо визита в Туркмению, у Путина на неделю запланирована насыщенная программа. Ожидается, что глава государства встретится с героями России в честь Дня героя Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ.
Кроме того, Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯАшхабадРФВладимир ПутинЮрий УшаковООНСовет по стратегическому развитию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала