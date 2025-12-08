Путин на неделе планирует посетить Туркмению

https://1prime.ru/20251208/putin-865303460.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит планируется на 12 декабря. Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета. Помимо визита в Туркмению, у Путина на неделю запланирована насыщенная программа. Ожидается, что глава государства встретится с героями России в честь Дня героя Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ. Кроме того, Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.

2025

россия, мировая экономика, туркмения, ашхабад, рф, владимир путин, юрий ушаков, оон, совет по стратегическому развитию