Оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли, сообщил Путин

Оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли, сообщил Путин

2025-12-08T17:03+0300

экономика

россия

общество

владимир путин

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Оценки россиян состояния дорог и городской среды выросли, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Что касается опросов, то повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качества среднего профессионального и высшего образования, предоставления государственных услуг в электронном виде. Возросла и оценка уровня благоустройства. Так, в уходящем году 42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды - это на 5% больше, чем годом ранее", - сказал Путин.

2025

россия, общество , владимир путин