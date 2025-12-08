https://1prime.ru/20251208/putin-865328259.html
Оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли, сообщил Путин
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Оценки россиян состояния дорог и городской среды выросли, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Что касается опросов, то повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качества среднего профессионального и высшего образования, предоставления государственных услуг в электронном виде. Возросла и оценка уровня благоустройства. Так, в уходящем году 42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды - это на 5% больше, чем годом ранее", - сказал Путин.
