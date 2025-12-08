https://1prime.ru/20251208/putin-865328393.html

Путин призвал добиваться роста благополучия российских семей

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей и доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

