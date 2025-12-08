https://1prime.ru/20251208/putin-865329337.html
Путин оценил темпы роста российской экономики в 2025 году
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в этом году прошли ожидаемый этап замедления, заявил президент РФ Владимир Путин. "В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом, цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
