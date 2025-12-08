Важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил в тень, заявил Путин

https://1prime.ru/20251208/putin-865329462.html
2025-12-08T17:12+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил работать в тень, заявил президент РФ Владимир Путин. "В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и доходы соответствующие в бюджет поступали", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
