Путин призвал сократить нелегальную занятость в России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сократить нелегальную занятость в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:15+0300
2025-12-08T17:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России. Глава государства отметил, что перед правительством и регионами в 2026 году стоит системная задача обеления национальной экономики, то есть развития прозрачной конкурентной деловой среды. "Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
рф
россия, мировая экономика, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин
17:15 08.12.2025
 
Путин призвал сократить нелегальную занятость в России

Путин: нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России.
Глава государства отметил, что перед правительством и регионами в 2026 году стоит системная задача обеления национальной экономики, то есть развития прозрачной конкурентной деловой среды.
"Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФВладимир Путин
 
 
