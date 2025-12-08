https://1prime.ru/20251208/putin-865330289.html

Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин

Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин - 08.12.2025, ПРАЙМ

Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин

Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T17:21+0300

2025-12-08T17:21+0300

2025-12-08T17:21+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://1prime.ru/20251208/inflyatsiya--865329053.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин