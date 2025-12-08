https://1prime.ru/20251208/putin-865330289.html
Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин
Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин - 08.12.2025, ПРАЙМ
Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин
Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:21+0300
2025-12-08T17:21+0300
2025-12-08T17:21+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://1prime.ru/20251208/inflyatsiya--865329053.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил Путин
Путин: экономический рост должен охватывать все российские субъекты
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Экономический рост должен охватывать все субъекты России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин рассказал, какая инфляция будет в России в 2025 году