Путин отметил рост производительности труда
Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте, заявил президент РФ Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, производительность труда в России растет, однако в некоторых отраслях ситуация, мягко говоря, стоит на месте", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
