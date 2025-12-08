https://1prime.ru/20251208/putin-865330412.html

Путин отметил рост производительности труда

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, производительность труда в России растет, однако в некоторых отраслях ситуация, мягко говоря, стоит на месте", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

