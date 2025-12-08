https://1prime.ru/20251208/putin-865330728.html

Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику

Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику

Перед кабмином и регионами России стоит системная задача обеления национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Перед кабмином и регионами России стоит системная задача обеления национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год - это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

