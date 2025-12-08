Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику - 08.12.2025
Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику
Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику
Перед кабмином и регионами России стоит системная задача обеления национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:26+0300
2025-12-08T17:34+0300
экономика
россия
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Перед кабмином и регионами России стоит системная задача обеления национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год - это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://1prime.ru/20251208/putin-865329604.html
рф
россия, финансы, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин
17:26 08.12.2025 (обновлено: 17:34 08.12.2025)
 
Путин поставил задачу системно обелить российскую экономику

Путин: стоит системная задача обеления национальной экономики

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Перед кабмином и регионами России стоит системная задача обеления национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год - это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин призвал сократить нелегальную занятость в России
