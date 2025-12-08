https://1prime.ru/20251208/putin-865331295.html
Путин рассказал, с чем связано развитие экономики предложения в России
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Развитие экономики предложения в РФ прямо связано с улучшением делового климата, заявил президент России Владимир Путин. "Развитие экономики предложения, ее усложнение прямо связано с улучшением делового климата", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
