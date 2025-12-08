https://1prime.ru/20251208/putin-865331688.html

Путин призвал устранить незаконный оборот продукции в опте и рознице

2025-12-08T17:39+0300

2025-12-08T17:39+0300

2025-12-08T17:40+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Нужно устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, навести порядок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно, но порядок навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

рф

2025

