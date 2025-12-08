https://1prime.ru/20251208/putin-865332138.html
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:50+0300
2025-12-08T17:50+0300
2025-12-08T17:50+0300
экономика
россия
банки
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.
https://1prime.ru/20251208/putin-865329337.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_008ab85a29e89a88c98693636203d937.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Путин
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Путин: правительство не должно тюкать регионы в рамках работы над нацпроектами
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.
Путин оценил темпы роста российской экономики в 2025 году