Путин попросил правительство "не тюкать" регионы

2025-12-08T17:50+0300

экономика

россия

банки

рф

владимир путин

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.

рф

2025

россия, банки, рф, владимир путин