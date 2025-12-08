Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/putin-865332138.html
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:50+0300
2025-12-08T17:50+0300
экономика
россия
банки
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.
https://1prime.ru/20251208/putin-865329337.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_008ab85a29e89a88c98693636203d937.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Путин
17:50 08.12.2025
 
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы

Путин: правительство не должно тюкать регионы в рамках работы над нацпроектами

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Путин оценил темпы роста российской экономики в 2025 году
17:10
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала