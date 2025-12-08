Путин назвал приоритеты ОДКБ

https://1prime.ru/20251208/putin-865338475.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетами ОДКБ укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере и сфере ВТС. "Мы видим приоритеты - это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия", - сказал глава государства на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.

