Путин назвал приоритеты ОДКБ
Путин назвал приоритеты ОДКБ - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетами ОДКБ укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере и сфере ВТС. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T20:30+0300
2025-12-08T20:30+0300
2025-12-08T21:20+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетами ОДКБ укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере и сфере ВТС. "Мы видим приоритеты - это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия", - сказал глава государства на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.
"Мы видим приоритеты - это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия", - сказал глава государства на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.
