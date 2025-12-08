Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о призыве на военные сборы - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.
23:42 08.12.2025
 
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.
