Путин подписал указ о призыве на военные сборы
2025-12-08T23:42+0300
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.
