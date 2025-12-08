https://1prime.ru/20251208/putin-865341474.html

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве на военные сборы - 08.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, соответствующий указ... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T23:42+0300

2025-12-08T23:42+0300

2025-12-08T23:42+0300

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250922/prizyv-862613941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин