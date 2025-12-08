В России предложили увеличить лимиты сверхурочной работы

https://1prime.ru/20251208/rabota-865310953.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений, следует из проекта документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Эта инициатива - часть комплекса мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране. Россия последние несколько лет живет в условиях низкой безработицы, которая продолжает обновлять минимальные значения. Последнее было установлено в августе текущего года на отметке в 2,1%. В сентябре и октябре безработица чуть увеличилась - до 2,2%, но остается вблизи исторического рекорда. И хотя на рынке труда появились первые признаки смягчения ситуации, дефицит кадров по-прежнему сохраняется. На минувшей неделе Минтруд озвучил прогнозы: рынку труда России до 2032 года необходимо заместить 12,2 миллиона человек с учетом новых рабочих мест и выбывающих на пенсию. Как пояснил РИА Новости федеральный чиновник, близкий к разработке законопроекта, "цель – найти сбалансированный подход, который, с одной стороны, даст бизнесу инструмент для гибкого реагирования на производственные потребности, а с другой – позволит людям зарабатывать больше денег, обеспечит им дополнительные возможности и гарантии". Инициатива является частью плана структурных изменений в экономике, одобренного правительством в ноябре, добавил он. СНЯТЬ СВЕРХУРОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год вдвое - до 240 часов. Предлагаемые изменения также направлены на упрощение административных процедур, пояснили авторы поправок. По действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год за рядом исключений. "Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя", - говорится в проекте документа. Авторы отмечают, что увеличение количества сверхурочных часов позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере. По их оценкам, увеличение предельного количества часов сверхурочной работы до 240 часов может затронуть в основном те отрасли, которые с учетом структурной перестройки экономики РФ будут существенно наращивать производство продукции и оказание услуг. В их числе - обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. При этом не все работники указанных отраслей могут быть привлечены к такой сверхурочной работе, указывают они. Россия - единственная страна, где лимит продолжительности сверхурочной работы составляет 120 часов в год. В большинстве других стран ограничение составляет от 240 до 560 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном. По данным опросов, которые приводят авторы законопроекта, 90% сотрудников готовы к сверхурочной работе за дополнительную плату, однако на сегодняшний день не все переработки оформляются из-за малого количества установленных ТК РФ сверхурочных часов, а значит число лиц, которые в настоящее время работают официально сверхурочно, меньше. "Следовательно, увеличение количества сверхурочных часов позволит дополнительно вывести из тени работников, которые работают сверхурочно. Предлагаемые изменения трудового законодательства также помогут обеспечить рост ВВП и увеличат налоговые поступления", - подсчитали они. "Ограничение в 120 часов является достаточно невысоким по сравнению с нормами, действующими в других странах. Отсутствие законных возможностей для привлечения работников на сверхурочную работу свыше чем на 120 часов в год приводит к попыткам бизнеса делать это нелегально", - подтвердил в беседе с агентством директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. Кроме того, предлагаемые новации позволят предприятиям более гибко реагировать на временные изменения и при необходимости наращивать объем производства товаров, указали разработчики поправок. "Увеличение лимита сверхурочных до 240 часов в год основано на принципе добровольности со стороны работника, а работодатель получает законное право за это платить. Каждый дополнительный час будет оплачиваться минимум в двойном размере. Это означает, что сотрудники, которые действительно хотят подработать, смогут легально увеличить свой доход по месту работы, а не искать ее на стороне. В свою очередь работодатель на законных основаниях сможет оплачивать часы переработки", - поясняет генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. БОЛЬШЕ КАДРОВ МАЛОМУ БИЗНЕСУ Второе нововведение предлагается ввести в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. А именно - разрешить увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям-субъектам МСП по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек. Это изменение будет способствовать росту и укрупнению компаний, переходу их из категорий "микро" в малый, из малого в средний бизнес с минимизацией рисков резкого перехода на более жесткие системы налогообложения. По оценке авторов, предлагаемые изменения коснутся 62,6 тысячи компаний с численностью работников от 35 до 70 человек (1% от всех МСП), у которых занято 3,08 миллиона работников (16% из 19,1 миллиона наемных работников МСП). Повышение порога численности сотрудников для МСП, которым разрешено заключать срочные трудовые договоры - инструмент, давно востребованный компаниями. В современном бизнесе широко распространены проектная деятельность, сезонные колебания и необходимость оперативно наращивать или уменьшать команду, указали в ЦСР. "Срочный договор - более защищенная альтернатива гражданско-правовым контрактам и самозанятости, поскольку сохраняет для работника все гарантии ТК РФ. Таким образом, предлагаемая норма одновременно повышает гибкость и улучшает качество занятости", - пояснил Смелов. ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗБЮРОКРАЧИВАНИЕ В числе других новаций - снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда. Это позволит оптимизировать работу промышленных предприятий и государственных компаний в части проведения инструктажей, исключить возможности подделки документов либо их оформления "задним числом", автоматизировать контроль за фактом проведения инструктажа, а также сократить время на заполнение документов, уверены авторы законопроекта. В случае принятия поправок проведение инструктажей по охране труда можно будет подтвердить в единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Также предлагается расширить возможности работодателя по уведомлению работников об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. Действующая в настоящее время норма предполагает единственно возможный вариант - персональное уведомление под роспись, что создает возможности для злоупотреблений со стороны работников, уклоняющихся от контакта с работодателем. После принятия поправок в ТК у работодателя появится возможность уведомить работников по почте или с использованием средств электронного документооборота на платформе "Работа в России". По словам главы ЦСР, переход к электронному документообороту - давно назревшая мера. Сегодня, когда дистанционная занятость стала нормой, сохранение требований подписывать бумажные журналы инструктажей выглядит анахронизмом. "Электронные тренинги, аттестации, контроль знаний уже существуют в цифровом виде, и логичным шагом является перевод в электронный формат всех документов по охране труда. Мы также считаем своевременным расширение этой логики на сферу пожарной безопасности: цифровые уведомления и фиксация инструктажей сделают процесс прозрачнее и избавят бизнес и работников от ненужной бюрократии", - пояснил Смелов. По его словам, перевод уведомлений и юридически значимых сообщений в ЭДО позволит исключить правовые коллизии, когда сотрудник, уклоняясь от подписи, фактически блокирует законные процедуры. Предлагаемая норма, предусматривающая возможность направления уведомлений через электронные системы, соответствует реальной судебной практике и снижает административные риски для работодателей. ЗАЩИТА РАБОТОДАТЕЛЯ В проекте есть блок поправок, направленный на повышение гибкости для работодателей перед сотрудниками, которые иногда злоупотребляют своим положением. В частности, предлагается дополнить перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя основанием "хищение" (даже мелкое), в том числе в случаях, когда уголовное или административное преследование прекращено. В современных реалиях часто возникает коллизия, когда факт совершения работником по месту работы хищения, квалифицируемого как преступление, установлен судом, однако в отсутствие приговора суда работодатель лишен возможности уволить его. Предлагаемыми поправками устраняется пробел в регулировании трудовых отношений, связанных с неполным рабочим днем. Сегодня возможны ситуации, когда работник просит применить к нему режим неполного рабочего времени на следующий день после подачи соответствующего заявления, вследствие чего работодатель сталкивается с проблемами, связанными с необходимостью его замены и рисками невыполнения плановых объемов работ или услуг. Разработчики предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день – пять рабочих дней. Законопроектом также предусмотрено снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Например, иногда при отсутствии одного из работников по причине временной нетрудоспособности для предотвращения аварии или ЧС на производстве возникает необходимость отзыва из отпуска работников, занятых на работах с такими условиями. Снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на вредных и опасных производствах, предполагается с фиксацией положений о возможности такого отзыва в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре, а также прописывания порядка оплаты выполнения работ при отзыве из отпуска. "Корректировка трудового законодательства - естественный процесс, который идет параллельно с изменениями на рынке труда с учетом запроса на более гибкие инструменты регулирования со стороны работников и работодателей. Для рынка труда в целом предлагаемые изменения создадут новые нормы взаимодействия, которые более соответствуют реалиям сегодняшнего дня", - заключил глава ЦСР Смелов.

