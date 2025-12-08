Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета - 08.12.2025
В Раде не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета
В Раде не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Раде не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета
Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году. "Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет. Даже если произойдет чудо и Украине все-таки дадут репарационный кредит, то он придет не раньше, чем в июле. Какой смысл голосовать бюджет, который придется пересматривать уже в январе – феврале, когда придет трезвость, что денег нет?" - приводит слова Клименко издание "Украинская правда". Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может не хватить уже в феврале. Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
09:54 08.12.2025
 
В Раде не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета

Клименко: на Украине не понимают, за счет чего финансировать дефицит бюджета

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году.
"Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет. Даже если произойдет чудо и Украине все-таки дадут репарационный кредит, то он придет не раньше, чем в июле. Какой смысл голосовать бюджет, который придется пересматривать уже в январе – феврале, когда придет трезвость, что денег нет?" - приводит слова Клименко издание "Украинская правда".
Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может не хватить уже в феврале.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
