В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова - 08.12.2025
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник
2025-12-08T17:29+0300
2025-12-08T17:29+0300
2025-12-08T17:29+0300
радиостанция "судного дня"
https://cdnn.1prime.ru/img/76315/58/763155807_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_b27f61a386ed6af25348e507dba686a9.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы станции. Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 было передано аналогичное сообщение, но с использованием слова "перенаем", а в 14:44 появилось сообщение со словом "пабодолл". За день до этого радиостанция отправила сообщение: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875", которое стало первым за последние три дня. УВБ-76 — это военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она передает короткий жужжащий звук, за что получила прозвище "Жужжалка".
https://cdnn.1prime.ru/img/76315/58/763155807_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_d461fae6575c31534f988b1759a309e2.jpg
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова
Радиостанция УВБ-76 передала слова "перенаем", "пабодолл" и "перечница"
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ.
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает
Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы станции.
Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 было передано аналогичное сообщение, но с использованием слова "перенаем", а в 14:44 появилось сообщение со словом "пабодолл".
За день до этого радиостанция отправила сообщение: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875", которое стало первым за последние три дня.
УВБ-76 — это военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она передает короткий жужжащий звук, за что получила прозвище "Жужжалка".
