В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова

радиостанция "судного дня"

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы станции. Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 было передано аналогичное сообщение, но с использованием слова "перенаем", а в 14:44 появилось сообщение со словом "пабодолл". За день до этого радиостанция отправила сообщение: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875", которое стало первым за последние три дня. УВБ-76 — это военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она передает короткий жужжащий звук, за что получила прозвище "Жужжалка".

