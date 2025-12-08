Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова - 08.12.2025, ПРАЙМ
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова - 08.12.2025, ПРАЙМ
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи",... | 08.12.2025, ПРАЙМ
радиостанция "судного дня"
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы станции. Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 было передано аналогичное сообщение, но с использованием слова "перенаем", а в 14:44 появилось сообщение со словом "пабодолл". За день до этого радиостанция отправила сообщение: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875", которое стало первым за последние три дня. УВБ-76 — это военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она передает короткий жужжащий звук, за что получила прозвище "Жужжалка".
радиостанция "судного дня"
Радиостанция "Судного дня"
17:29 08.12.2025
 
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало три новых слова

Радиостанция УВБ-76 передала слова "перенаем", "пабодолл" и "перечница"

© fotolia.com / Manuel FernandesВышки сотовой связи
Вышки сотовой связи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Вышки сотовой связи. Архивное фото
© fotolia.com / Manuel Fernandes
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом работы станции.
Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 было передано аналогичное сообщение, но с использованием слова "перенаем", а в 14:44 появилось сообщение со словом "пабодолл".
За день до этого радиостанция отправила сообщение: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875", которое стало первым за последние три дня.
УВБ-76 — это военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она передает короткий жужжащий звук, за что получила прозвище "Жужжалка".
Радиостанция "Судного дня"
 
 
Заголовок открываемого материала