2025-12-08T05:31+0300
2025-12-08T06:55+0300
бизнес
россия
экономика
краснодарский край
москва
санкт-петербург
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Больше всего организаций гостиничного бизнеса с 2021 года среди российских регионов открылось в Краснодарском крае, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус". Аналитики изучили, как изменилось состояние гостиничного бизнеса за четыре года: с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2025 года. В исследовании рассматривали организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания". "По количеству регистраций в гостиничном бизнесе лидирует Краснодарский край: с декабря 2021 года до декабря 2025 года там появилось 4048 новых компаний. Пик регистраций был в 2024 году (+1115 компаний)", - подсчитали авторы исследования. На втором месте - Москва с 2043 регистрациями за четыре года. Пик регистраций пришелся на 2023 год (+609 участников). На третьем - Санкт-Петербург с 1033 регистрациями за 4 года. Пик регистраций пришелся на 2022 год (+275 участников). По данным на декабрь 2025 года, больше всего организаций работает в Краснодарском крае - 4 575. На втором месте с 3 946 участниками - Москва. На третьем месте - Санкт-Петербург, где в сфере гостиничного бизнеса работает 2 133 участника. Крым также попадает в топ-5 регионов по количеству таких бизнесов - там действует 1 542 организации. Замыкает пятерку лидеров Башкортостан (914 штук).
краснодарский край
москва
санкт-петербург
05:31 08.12.2025 (обновлено: 06:55 08.12.2025)
 
Назван регион, где открылось больше всего гостиничных компаний

"Контур.Фокус": в Краснодарском крае открылось больше всего гостиничных организаций

