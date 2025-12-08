https://1prime.ru/20251208/regiony-865303569.html

Названы регионы России по доступности покупки новых автомобилей

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по доступности покупки новых автомобилей, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА АТОРЫНКЕ В 2025 году российский авторынок характеризовался значительным снижением продаж и замедлением темпов автокредитования. За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 миллиона единиц. По данным Банка России, за десять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов вырос лишь на 13,7% (+355 миллиардов рублей), тогда как за аналогичный период годом ранее рост достигал 49% (+845 миллиардов рублей). Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе быстрого возвращения к прежним рекордным темпам роста не произойдет, а восстановление продаж и рынка автокредитования будет постепенным и умеренным. Согласно исследованию РИА Новости, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей), составила 20,5%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году немного выросла по сравнению с 2024 годом, главным образом - из-за роста зарплат и небольшого снижения процентных ставок по автокредитам. При этом доступность покупки автомобиля очень дифференцирована в региональном разрезе. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам. Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2025 и 2024 годы. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета - на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Как показало исследование, регионы продемонстрировали очень отличающиеся результаты по доле семей, которым доступна покупка автомобиля в кредит. Так, у лидирующего региона доля семей, которым доступна покупка и содержание нового недорогого автомобиля, в 30 раз больше, чем у региона замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка и содержание недорогого автомобиля, в рейтинге 2025 года в 14 раз. Показатель доступности нового недорогого автомобиля (с учетом затрат на кредит и содержание) превышает 50% для среднестатистической семьи лишь в одном субъекте РФ. Еще в четырех регионах эта доля семей находится в диапазоне от 40% до 50%. Таким образом, только в пяти регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40% семей) наблюдается еще в семи регионах. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно. В целом, отмечают эксперты, в регионах-лидерах - очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (43,1%) и Москва (42,1%). Вторая столица - Санкт-Петербург - в текущем рейтинге занимает 11-е место, а доля семей составляет 31,1%. Нахождение двух столичных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также объяснима, учитывая относительно высокие зарплаты в них. Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит и содержать автомобиль средней стоимостной категории по цене 2,9 миллиона рублей, являются ЯНАО (29,1% семей), Чукотка (25,2% семей) и Магаданская область (20,2% семей). В целом в 12 регионах России 10% и более семей могут себе позволить покупку и содержание автомобиля стоимостью 2,9 миллиона рублей. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В КОНЦЕ СПИСКА Вместе с тем для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение и содержание нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью 1,3 миллиона рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 13 регионах менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.

