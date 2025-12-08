https://1prime.ru/20251208/regiony-865303569.html
Названы регионы России по доступности покупки новых автомобилей
Названы регионы России по доступности покупки новых автомобилей - 08.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы России по доступности покупки новых автомобилей
Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по доступности покупки новых автомобилей, замыкают список Ингушетия и Чечня,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T00:21+0300
2025-12-08T00:21+0300
2025-12-08T00:21+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
магаданская область
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865303569.jpg?1765142479
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по доступности покупки новых автомобилей, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.
СИТУАЦИЯ НА АТОРЫНКЕ
В 2025 году российский авторынок характеризовался значительным снижением продаж и замедлением темпов автокредитования. За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 миллиона единиц. По данным Банка России, за десять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов вырос лишь на 13,7% (+355 миллиардов рублей), тогда как за аналогичный период годом ранее рост достигал 49% (+845 миллиардов рублей). Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе быстрого возвращения к прежним рекордным темпам роста не произойдет, а восстановление продаж и рынка автокредитования будет постепенным и умеренным.
Согласно исследованию РИА Новости, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей), составила 20,5%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году немного выросла по сравнению с 2024 годом, главным образом - из-за роста зарплат и небольшого снижения процентных ставок по автокредитам. При этом доступность покупки автомобиля очень дифференцирована в региональном разрезе. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам.
Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.
КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года.
Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2025 и 2024 годы.
Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета - на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.
Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла.
В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР
Как показало исследование, регионы продемонстрировали очень отличающиеся результаты по доле семей, которым доступна покупка автомобиля в кредит. Так, у лидирующего региона доля семей, которым доступна покупка и содержание нового недорогого автомобиля, в 30 раз больше, чем у региона замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка и содержание недорогого автомобиля, в рейтинге 2025 года в 14 раз.
Показатель доступности нового недорогого автомобиля (с учетом затрат на кредит и содержание) превышает 50% для среднестатистической семьи лишь в одном субъекте РФ. Еще в четырех регионах эта доля семей находится в диапазоне от 40% до 50%. Таким образом, только в пяти регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40% семей) наблюдается еще в семи регионах.
Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно.
В целом, отмечают эксперты, в регионах-лидерах - очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (43,1%) и Москва (42,1%). Вторая столица - Санкт-Петербург - в текущем рейтинге занимает 11-е место, а доля семей составляет 31,1%. Нахождение двух столичных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также объяснима, учитывая относительно высокие зарплаты в них.
Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит и содержать автомобиль средней стоимостной категории по цене 2,9 миллиона рублей, являются ЯНАО (29,1% семей), Чукотка (25,2% семей) и Магаданская область (20,2% семей). В целом в 12 регионах России 10% и более семей могут себе позволить покупку и содержание автомобиля стоимостью 2,9 миллиона рублей.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В КОНЦЕ СПИСКА
Вместе с тем для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение и содержание нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью 1,3 миллиона рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 13 регионах менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль.
Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.
москва
санкт-петербург
магаданская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, магаданская область, банк россия, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, банк Россия, Банк России
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по доступности покупки новых автомобилей, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.
В 2025 году российский авторынок характеризовался значительным снижением продаж и замедлением темпов автокредитования. За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 миллиона единиц. По данным Банка России, за десять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов вырос лишь на 13,7% (+355 миллиардов рублей), тогда как за аналогичный период годом ранее рост достигал 49% (+845 миллиардов рублей). Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе быстрого возвращения к прежним рекордным темпам роста не произойдет, а восстановление продаж и рынка автокредитования будет постепенным и умеренным.
Согласно исследованию РИА Новости, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей), составила 20,5%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году немного выросла по сравнению с 2024 годом, главным образом - из-за роста зарплат и небольшого снижения процентных ставок по автокредитам. При этом доступность покупки автомобиля очень дифференцирована в региональном разрезе. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам.
Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года.
Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2025 и 2024 годы.
Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета - на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.
Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла.
Как показало исследование, регионы продемонстрировали очень отличающиеся результаты по доле семей, которым доступна покупка автомобиля в кредит. Так, у лидирующего региона доля семей, которым доступна покупка и содержание нового недорогого автомобиля, в 30 раз больше, чем у региона замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка и содержание недорогого автомобиля, в рейтинге 2025 года в 14 раз.
Показатель доступности нового недорогого автомобиля (с учетом затрат на кредит и содержание) превышает 50% для среднестатистической семьи лишь в одном субъекте РФ. Еще в четырех регионах эта доля семей находится в диапазоне от 40% до 50%. Таким образом, только в пяти регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40% семей) наблюдается еще в семи регионах.
Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно.
В целом, отмечают эксперты, в регионах-лидерах - очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (43,1%) и Москва (42,1%). Вторая столица - Санкт-Петербург - в текущем рейтинге занимает 11-е место, а доля семей составляет 31,1%. Нахождение двух столичных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также объяснима, учитывая относительно высокие зарплаты в них.
Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит и содержать автомобиль средней стоимостной категории по цене 2,9 миллиона рублей, являются ЯНАО (29,1% семей), Чукотка (25,2% семей) и Магаданская область (20,2% семей). В целом в 12 регионах России 10% и более семей могут себе позволить покупку и содержание автомобиля стоимостью 2,9 миллиона рублей.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В КОНЦЕ СПИСКА
Вместе с тем для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение и содержание нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью 1,3 миллиона рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 13 регионах менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль.
Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.