Конго ужесточает экспорт кобальта, пишут СМИ

2025-12-08T12:15+0300

экономика

конго

кобальт

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Власти Демократической Республики Конго устанавливают новые правила для экспортеров кобальта, тем самым ужесточая вывоз из страны важного для производства электрических аккумуляторов металла, сообщает агентство Рейтер. Страна, на долю которого приходится около 70% мировой добычи кобальта, приостановило экспорт в феврале после того, как цены на этот критически важный металл для электробатарей достигли девятилетнего минимума. Затем государственный регулятор полезных ископаемых Конго (ARECOMS) сообщил, что с 16 октября экспорт возобновится по системе установленных квот. "Конго установило новые условия для экспортеров кобальта... что может усложнить недавно введенную систему квот", - сообщает агентство, ссылаясь на правительственный документ. Новые условия, среди прочего, требуют от горнодобывающих компаний получения дополнительного сертификата соответствия, а также внесения предоплаты 10% в течение двух суток, говорится в материале. В октябре агентство также сообщало, что власти страны планируют применять показательные санкции к нарушителям квот на экспорт кобальта. Кобальт применяется в металлургии для получения отличных прочностных характеристик сплавов. Кроме, того, этот металл, наряду с литием, - важный компонент для производства литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электромобилей и ветряных электростанций. Также кобальт используют во многих химических реакциях в качестве катализатора.

