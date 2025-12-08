https://1prime.ru/20251208/riteyler-865317047.html

Крупнейшие ретейлеры пожаловались на маркетплейсы

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие розничные компании России пожаловались в правительство на маркетплейсы, которые якобы используют ценовой демпинг, и попросили законодательно ограничить такую практику, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости. Среди подписантов - топ-менеджмент "ВсеИнструменты.ру", DNS, "М.Видео", "Детского мира", Hoff, "Лемана Про", "Леонардо" и Inventive Retail Group. "Хотим обратить Ваше внимание на ... механизм, который активно используются доминирующими маркетплейсами (ВБ и "Озон") в целях недобросовестной конкуренции - механизм ценообразования, когда маркетплейсы снижают в одностороннем порядке итоговые цены на товары продавцов", - говорится в письме. На этом фоне ретейлеры попросили правительство совместно с деловыми объединениями проработать законодательные меры по ограничению ценового демпинга со стороны доминирующих маркетплейсов, установив предельный объём средств, которые они могут использовать для снижения цен за свой счёт. "Предлагаем прямо ограничить такие практики, чтобы исключить нерыночное давление на цены и издержки продавцов. При этом основанием для принятия такого решения могут быть уже поданные многочисленные заявления в ФАС от участников разных товарных рынков с фактами, доказывающими злоупотребление", - добавили там. Кроме того, компании просят ограничить навязывание маркетплейсами собственных финансовых сервисов и способов оплаты, установив требования к разделению торгового и финансового контуров платформ. По аналогии с международной практикой, они предлагают либо обязать маркетплейсы выводить финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр, либо запретить маркетплейсам владеть финансовыми структурами. Наконец, ретейлеры добиваются "равных условий конкуренции в трансграничной электронной торговле". Для этого они просят ускорить принятие закона об уплате НДС при ввозе на территорию страны товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок, с января 2026 года, и направить в Евразийскую экономическую комиссию предложение об обнулении порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц.

