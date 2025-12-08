Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.12.2025 В России снизилось производство коньяка
В России снизилось производство коньяка
Производство коньяков в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 15,9% в годовом выражении и составило 7,475 миллиона декалитров, в то же время выпуск... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T09:35+0300
2025-12-08T09:35+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Производство коньяков в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 15,9% в годовом выражении и составило 7,475 миллиона декалитров, в то же время выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 8,7% - до 17,54 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Одновременно, водки произвели за 11 месяцев на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 69,544 миллиона декалитров. Слабоалкогольной продукции было выпущено на 86,3% меньше - 1,309 миллиона декалитров. Всего производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 3,5% и составило 104,001 миллиона декалитров. Вместе с тем выпуск виноградного вина вырос в январе-ноябре на 11,6% - до 33,322 миллиона декалитров. Игристых вин произвели на 8,2% больше - 17,08 миллиона декалитров. Что касается ликерных вин, то их было выпущено на 9,7% больше, что составляет 1,159 миллиона декалитров. Всего алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-ноябре 2025 года было произведено на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 158,544 миллиона декалитров.
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
09:35 08.12.2025
 
В России снизилось производство коньяка

Росалкогольтабакконтроль: в России в 2025 году снизилось производство коньяков

© РИА Новости . Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Алкогольные напитки. Архивное фото
© РИА Новости . Наташа Попова
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Производство коньяков в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 15,9% в годовом выражении и составило 7,475 миллиона декалитров, в то же время выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 8,7% - до 17,54 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Одновременно, водки произвели за 11 месяцев на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 69,544 миллиона декалитров. Слабоалкогольной продукции было выпущено на 86,3% меньше - 1,309 миллиона декалитров. Всего производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 3,5% и составило 104,001 миллиона декалитров.
Вместе с тем выпуск виноградного вина вырос в январе-ноябре на 11,6% - до 33,322 миллиона декалитров. Игристых вин произвели на 8,2% больше - 17,08 миллиона декалитров. Что касается ликерных вин, то их было выпущено на 9,7% больше, что составляет 1,159 миллиона декалитров.
Всего алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-ноябре 2025 года было произведено на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 158,544 миллиона декалитров.
Игристое вино - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
Вчера, 06:47
 
