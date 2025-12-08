https://1prime.ru/20251208/rosalkogoltabakkontrol-865310801.html
В России снизилось производство коньяка
2025-12-08T09:35+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489995_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_2e692140ff938a93ddefc590f5441005.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Производство коньяков в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 15,9% в годовом выражении и составило 7,475 миллиона декалитров, в то же время выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 8,7% - до 17,54 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Одновременно, водки произвели за 11 месяцев на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 69,544 миллиона декалитров. Слабоалкогольной продукции было выпущено на 86,3% меньше - 1,309 миллиона декалитров. Всего производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 3,5% и составило 104,001 миллиона декалитров. Вместе с тем выпуск виноградного вина вырос в январе-ноябре на 11,6% - до 33,322 миллиона декалитров. Игристых вин произвели на 8,2% больше - 17,08 миллиона декалитров. Что касается ликерных вин, то их было выпущено на 9,7% больше, что составляет 1,159 миллиона декалитров. Всего алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-ноябре 2025 года было произведено на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 158,544 миллиона декалитров.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489995_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_b1fa5fe3dbdb3bbbf5485515a7254524.jpg
