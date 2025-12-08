Роспотребнадзор запустил горячую линию по безопасности детских товаров

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запустил в России горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков, она будет работать до 19 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. "С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там уточнили, что специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этим категориям товаров. "На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный", - добавили в Роспотребнадзоре.
00:36 08.12.2025
 
