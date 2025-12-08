Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04:46 08.12.2025
 
В России за год не продали более полумиллиарда молочных продуктов

ЦРПТ: более полумиллиарда молочных продуктов не продали в этом году из-за нарушений

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российские магазины в этом году не продали более полумиллиарда молочных продуктов из-за нарушений, выявленных при сканировании кодов маркировки, посчитали для РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы "Честный знак".
Так, согласно данным ЦРПТ с начала года по 3 декабря система маркировки предотвратила продажу 514,9 миллиона единиц молочной продукции с нарушениями. Более половины случаев блокировок - 59% - касаются просроченных продуктов. Еще 27% нарушений - это продажа продуктов с признаками контрафакта, то есть повторные продажи, а 6,8% заблокированных товаров имеют признаки фальсификата.
Нарушения в работе производителей (то есть отсутствие информации о вводе в оборот) были обнаружены в 6,8% случаев. Еще 0,3% товаров были заблокированы по решению контрольно-надзорных органов, а в 0,1% были обнаружены нарушения криптографической защиты кодов.
Как отметили в центре, разрешительный режим на кассах российских магазинов стал обязательным для продавцов молочной продукции с 1 сентября 2024 года.
Такая мера, объяснили в ЦРПТ, направлена на автоматическую защиту потребителей от покупки испорченной и потенциально опасной для здоровья молочной продукции, борьбы с мошенническими схемами повторного использования кодов, блокировку "теневой" продукции, а также остановку оборота продукции, введенной на рынок с грубыми нарушениями установленных правил маркировки.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
 
