Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос - 08.12.2025
Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос
2025-12-08T03:31+0300
2025-12-08T03:43+0300
бизнес
общество
экономика
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек. При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин). Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
03:31 08.12.2025 (обновлено: 03:43 08.12.2025)
 
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек.
При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин).
Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.
 
Экономика Бизнес Общество
 
 
