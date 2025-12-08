https://1prime.ru/20251208/rossijanin-865304766.html
Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос
Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос - 08.12.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос
Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T03:31+0300
2025-12-08T03:31+0300
2025-12-08T03:43+0300
бизнес
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865304766.jpg?1765154597
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек. При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин). Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос
РИА Новости: каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек.
При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин).
Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.