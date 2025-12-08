Каждый пятый россиянин планирует работать в праздники, показал опрос

https://1prime.ru/20251208/rossijanin-865304766.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек. При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин). Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.

