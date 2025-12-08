Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год - 08.12.2025
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год - 08.12.2025, ПРАЙМ
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год
Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T18:13+0300
2025-12-08T18:13+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864264042_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_dcebe1875f9a66d4497397b3cb28c8f0.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики. Путин в понедельник проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики", - поручил Путин. Он отметил необходимость анализа демографических мер поддержки, которые действуют в регионах, и их тиражирования на общенациональном уровне. Для этого президент поручил правительству и субъектам актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Вторая системная задача, которую поставил российский лидер перед правительством, - немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это позволит в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых. Третья задача - изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной. "Четвёртая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики. Развитие прозрачной конкурентной деловой среды и соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно", - указал глава государства. Помимо этого, Путин поручил правительству активнее вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда, а именно из торговли, строительства, отдельных обрабатывающих секторов, сельского хозяйства, транспорта и туризма. При этом в пятую задачу на 2026 год президент включил также распространение проектов повышения производительности труда на все государственные и муниципальные организации социальной сферы. "Принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных отраслях, в системе государственного управления. Внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача, которая стоит перед правительством на следующий год", - сказал Путин.
россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
18:13 08.12.2025
 
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год

Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на 2026 год

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики.
Путин в понедельник проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики", - поручил Путин.
Он отметил необходимость анализа демографических мер поддержки, которые действуют в регионах, и их тиражирования на общенациональном уровне. Для этого президент поручил правительству и субъектам актуализировать региональные программы повышения рождаемости.
Вторая системная задача, которую поставил российский лидер перед правительством, - немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это позволит в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых.
Третья задача - изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной.
"Четвёртая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики. Развитие прозрачной конкурентной деловой среды и соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно", - указал глава государства.
Помимо этого, Путин поручил правительству активнее вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда, а именно из торговли, строительства, отдельных обрабатывающих секторов, сельского хозяйства, транспорта и туризма. При этом в пятую задачу на 2026 год президент включил также распространение проектов повышения производительности труда на все государственные и муниципальные организации социальной сферы.
"Принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных отраслях, в системе государственного управления. Внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача, которая стоит перед правительством на следующий год", - сказал Путин.
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
 
 
