Путин высказался о целевом направлении средств от штрафов

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта. "Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.
