Путин высказался о целевом направлении средств от штрафов - 08.12.2025
https://1prime.ru/20251208/rossiya-865335006.html
Путин высказался о целевом направлении средств от штрафов
бизнес
россия
владимир путин
алексей цыденов
минфин
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта. "Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.
бизнес, россия, владимир путин, алексей цыденов, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Минфин
18:59 08.12.2025
 
Путин высказался о целевом направлении средств от штрафов

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта.
"Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин рассказал об экономических достижениях в регионах
Заголовок открываемого материала