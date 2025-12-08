https://1prime.ru/20251208/rossiya-865335006.html

Путин высказался о целевом направлении средств от штрафов

Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. | 08.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта. "Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.

