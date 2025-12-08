https://1prime.ru/20251208/rossiya-865338065.html
Россия будет делать всё для укрепления ОДКБ, заявил Путин
2025-12-08T21:02+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия будет делать всё для укрепления ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации", - сказал Путин на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.
