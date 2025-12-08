https://1prime.ru/20251208/rynok--865316041.html
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели - 08.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно повышается в направлении 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T12:28+0300
2025-12-08T12:28+0300
2025-12-08T12:28+0300
экономика
рынок
торги
индексы
евгений локтюхов
мосбиржа
магнит
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно повышается в направлении 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.20 мск увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06% до 1160,41 пункта. Особенно заметно дорожают акции "Магнита" (+4,5). Но это спекулятивная игра, отмечают аналитики. Также заметно прибавляют в цене бумаги ВК (+2,5%), ПИКа (+1,6%), "ИКС 5" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Алросы" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). "Техническая" картина выглядит обнадеживающей, что настраивает на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей круглой отметки, уровня 2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако рост, по нашему мнению, требует дополнительной новостной подпитки. Поэтому в начале этой недели инвесторы могут начать переходить в режим их ожидания, – на сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим все же диапазон 2700-2760 пунктов", - заключает он.
https://1prime.ru/20251208/yuan--865312367.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, магнит, алроса
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Магнит, Алроса
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели
Российский рынок акций повышается на 0,5% в начале недели