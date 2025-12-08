Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели - 08.12.2025
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели
2025-12-08T12:28+0300
2025-12-08T12:28+0300
экономика
рынок
торги
индексы
евгений локтюхов
мосбиржа
магнит
алроса
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно повышается в направлении 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.20 мск увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06% до 1160,41 пункта. Особенно заметно дорожают акции "Магнита" (+4,5). Но это спекулятивная игра, отмечают аналитики. Также заметно прибавляют в цене бумаги ВК (+2,5%), ПИКа (+1,6%), "ИКС 5" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Алросы" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). "Техническая" картина выглядит обнадеживающей, что настраивает на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей круглой отметки, уровня 2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако рост, по нашему мнению, требует дополнительной новостной подпитки. Поэтому в начале этой недели инвесторы могут начать переходить в режим их ожидания, – на сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим все же диапазон 2700-2760 пунктов", - заключает он.
рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, магнит, алроса
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Магнит, Алроса
12:28 08.12.2025
 
Российский рынок акций умеренно повышается в начале недели

Российский рынок акций повышается на 0,5% в начале недели

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно повышается в направлении 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.20 мск увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06% до 1160,41 пункта.
Особенно заметно дорожают акции "Магнита" (+4,5). Но это спекулятивная игра, отмечают аналитики.
Также заметно прибавляют в цене бумаги ВК (+2,5%), ПИКа (+1,6%), "ИКС 5" (+1,4%).
Дешевеют бумаги "Алросы" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%).
"Техническая" картина выглядит обнадеживающей, что настраивает на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей круглой отметки, уровня 2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Однако рост, по нашему мнению, требует дополнительной новостной подпитки. Поэтому в начале этой недели инвесторы могут начать переходить в режим их ожидания, – на сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим все же диапазон 2700-2760 пунктов", - заключает он.
Юань открыл торги 8 декабря ростом
10:07
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕвгений ЛоктюховМосбиржаМагнитАлроса
 
 
