Салат "Оливье" оказался самым дорогим на Новый год

02:45 08.12.2025 (обновлено: 03:08 08.12.2025)
 
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. "Оливье" оказался самым дорогим из традиционных салатов на Новый год - он обойдется в 576 рублей на четырех человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.
В салат "Оливье" идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.
Салат "Мимоза" расположился на втором месте, при этом он вдвое дешевле "Оливье" - 295 рублей. Для его приготовления понадобится 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.
Далее идет "Селедка под шубой", которая обойдется в 291 рубль за четыре порции. Для этого салата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.
Самый бюджетный салат в этом году - "Столичный" - стоит 269 рублей. Для него нужны 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза.
 
