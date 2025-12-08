Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В App Store появилось новое приложение "Сбера" для iPhone
В App Store появилось новое приложение "Сбера" для iPhone
Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. "В App Store появилось новое приложение "Сбера" - "Финансы онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов "Сбера", - говорится в сообщении. Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка. Отмечается, что обновленная версия стала быстрее и удобнее. Например, улучшена работа бесконтактной оплаты "Вжух" - технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах "Сбера".
технологии, банки, финансы, сбербанк
Экономика, Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
09:35 08.12.2025
 
В App Store появилось новое приложение "Сбера" для iPhone

Приложение "Сбера" для iPhone снова доступно в App Store

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Сбер
Сбер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.
"В App Store появилось новое приложение "Сбера" - "Финансы онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов "Сбера", - говорится в сообщении.
Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка.
Отмечается, что обновленная версия стала быстрее и удобнее. Например, улучшена работа бесконтактной оплаты "Вжух" - технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах "Сбера".
