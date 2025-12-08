В App Store появилось новое приложение "Сбера" для iPhone

https://1prime.ru/20251208/sber-865310301.html

Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. "В App Store появилось новое приложение "Сбера" - "Финансы онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов "Сбера", - говорится в сообщении. Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка. Отмечается, что обновленная версия стала быстрее и удобнее. Например, улучшена работа бесконтактной оплаты "Вжух" - технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах "Сбера".

