На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge
Власти Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge
© РИА Новости . Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы парома Seabridge, позиция сторон не изменилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Позиция Краснодарского края относительно невозможности возобновления работы парома Seabridge осталась прежней. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась - это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направлял обращение в адрес руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
По данным администрации региона, в обращении было указано, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Кроме того, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что повышает уязвимость системы пограничного контроля, а маршруты транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи. По мнению пресс-службы, данные факторы негативно скажутся на туристической привлекательности курорта.
Ранее Кондратьев заявил РИА Новости, что инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали агентству в министерстве транспорта РФ.
Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась на воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.