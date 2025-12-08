Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/seabridge-865318681.html
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge - 08.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge
Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T14:10+0300
2025-12-08T14:10+0300
бизнес
россия
сочи
краснодарский край
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_74bec6e2494261d65def25448e98bac7.jpg
СОЧИ, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы парома Seabridge, позиция сторон не изменилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. "Позиция Краснодарского края относительно невозможности возобновления работы парома Seabridge осталась прежней. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась - это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направлял обращение в адрес руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. По данным администрации региона, в обращении было указано, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Кроме того, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что повышает уязвимость системы пограничного контроля, а маршруты транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи. По мнению пресс-службы, данные факторы негативно скажутся на туристической привлекательности курорта. Ранее Кондратьев заявил РИА Новости, что инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали агентству в министерстве транспорта РФ. Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась на воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
https://1prime.ru/20251208/chspp-865317976.html
сочи
краснодарский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3044e17469459aca2ffcf50abc388f9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сочи, краснодарский край, рф
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, РФ
14:10 08.12.2025
 
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge

Власти Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge

© РИА Новости . Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы парома Seabridge, позиция сторон не изменилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Позиция Краснодарского края относительно невозможности возобновления работы парома Seabridge осталась прежней. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась - это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направлял обращение в адрес руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
По данным администрации региона, в обращении было указано, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Кроме того, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что повышает уязвимость системы пограничного контроля, а маршруты транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи. По мнению пресс-службы, данные факторы негативно скажутся на туристической привлекательности курорта.
Ранее Кондратьев заявил РИА Новости, что инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали агентству в министерстве транспорта РФ.
Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась на воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки
14:00
 
БизнесРОССИЯСОЧИКраснодарский крайРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала