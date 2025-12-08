https://1prime.ru/20251208/siluanov-865313055.html

Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"

Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основания для устойчивого роста экономики в следующем году за счет роста инвестиций есть, власти РФ делают все для того, чтобы российская экономика через какое-то время могла "гнать на велосипеде", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ВТБ в преддверии форума "Россия зовет!" представил ролик, сделанный с помощью искусственного интеллекта, в котором задействованы спикеры макроэкономической сессии, в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина предстала футбольным арбитром. В ролике Силуанов показан на спортивном велосипеде на треке. На вопрос, будет ли российская экономика через какое-то время "гнать так же на велосипеде", министр финансов в комментарии автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину сказал: "Для этого все делаем". "Для чего нужно охлаждение? Для того чтобы инфляция не генерировала высокие ставки, чтобы не съедала доходы людей, и этого в этом году мы достигнем. В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то "накачиваний", в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", - сказал Силуанов. На уточняющий вопрос, ездит ли он на велосипеде в жизни так же, как на видео, Силуанов ответил: "Бывало. Сейчас больше все-таки на велосипеде с моторчиком".

