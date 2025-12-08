Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге выявили преступную группу, подделывающую налоговые документы - 08.12.2025
https://1prime.ru/20251208/sk-865337721.html
В Петербурге выявили преступную группу, подделывающую налоговые документы
В Петербурге выявили преступную группу, подделывающую налоговые документы - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Петербурге выявили преступную группу, подделывающую налоговые документы
Преступная группа, подделывающая налоговые документы, выявлена в Петербурге, ущерб от их деятельности составляет десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T20:52+0300
2025-12-08T20:52+0300
общество
санкт-петербург
ленинградская область
рф
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865337555_0:100:2736:1639_1920x0_80_0_0_2e9a5876725e1f8586b5969fbd1696b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Преступная группа, подделывающая налоговые документы, выявлена в Петербурге, ущерб от их деятельности составляет десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Впервые на территории Северо-Западного региона выявлена преступная группа, члены которой организовали незаконную деятельность по предоставлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту организациям-выгодоприобретателям заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подставных юридических лиц", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.3 УК РФ (сбыт заведомо ложных счетов-фактур). Следствием установлено, что преступная группа действовала на территории Санкт-Петербурга и Москвы, а также иных субъектов Российской Федерации. Доход от незаконной деятельности исчислялся десятками миллионов рублей. "В настоящее время установлены и задержаны участники преступной группы, в том числе действующий адвокат, которым избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе городского Главка СК. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства лиц, причастных к совершению преступления, в офисных помещениях на территории нескольких регионов России, используемых для организации незаконной деятельности. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие интерес для следствия, в том числе десятки электронно-цифровых подписей юридических лиц, образованных через подставных лиц, печати, уставные документы, кроме того, изъяты цифровые носители, аппаратура для изготовления подложных документов. Отмечается, что оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
санкт-петербург
ленинградская область
рф
20:52 08.12.2025
 
В Петербурге выявили преступную группу, подделывающую налоговые документы

СК: в Петербурге выявили подделывающую налоговые документы преступную группу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Преступная группа, подделывающая налоговые документы, выявлена в Петербурге, ущерб от их деятельности составляет десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Впервые на территории Северо-Западного региона выявлена преступная группа, члены которой организовали незаконную деятельность по предоставлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту организациям-выгодоприобретателям заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подставных юридических лиц", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.3 УК РФ (сбыт заведомо ложных счетов-фактур).
Следствием установлено, что преступная группа действовала на территории Санкт-Петербурга и Москвы, а также иных субъектов Российской Федерации. Доход от незаконной деятельности исчислялся десятками миллионов рублей.
"В настоящее время установлены и задержаны участники преступной группы, в том числе действующий адвокат, которым избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе городского Главка СК.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства лиц, причастных к совершению преступления, в офисных помещениях на территории нескольких регионов России, используемых для организации незаконной деятельности. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие интерес для следствия, в том числе десятки электронно-цифровых подписей юридических лиц, образованных через подставных лиц, печати, уставные документы, кроме того, изъяты цифровые носители, аппаратура для изготовления подложных документов.
Отмечается, что оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
