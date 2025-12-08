https://1prime.ru/20251208/sledstvie-865304966.html
Следствие допрашивает людей из окружения Сулейманова
Следствие допрашивает людей из окружения Сулейманова - 08.12.2025
Следствие допрашивает людей из окружения Сулейманова
Следствие допрашивает людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, данные одного из свидетелей... | 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Следствие допрашивает людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, данные одного из свидетелей засекречены, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"С момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков в трех регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, допрошено 26 свидетелей из числа лиц, входящих в круг общения Сулейманова, у всех допрошенных получены образцы для сравнительного исследования", - сказано в документе.
Там отмечается, что предстоит допросить еще 10 свидетелей и провести 20 осмотров предметов и документов.
Среди свидетелей, указано в документе, есть один, данные которого засекречены. Он проходит в материалах под псевдонимом "Тарковский" и говорит о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. По мнению защиты, он просто озвучивает слухи.
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Как ранее сообщало РИА Новости, Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
