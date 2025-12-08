Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны Северной Европы испытывают раздражение из-за помощи Киеву, пишут СМИ - 08.12.2025
Страны Северной Европы испытывают раздражение из-за помощи Киеву, пишут СМИ
Страны Северной Европы испытывают раздражение из-за помощи Киеву, пишут СМИ - 08.12.2025, ПРАЙМ
Страны Северной Европы испытывают раздражение из-за помощи Киеву, пишут СМИ
Правительства государств Северной Европы все больше испытывают раздражение, так как они предоставляют помощь Киеву больше остальных стран Евросоюза, пишет... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:41+0300
2025-12-08T15:41+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительства государств Северной Европы все больше испытывают раздражение, так как они предоставляют помощь Киеву больше остальных стран Евросоюза, пишет журнал Economist. Издание анализирует возможную конфискацию ЕС замороженных активов РФ для оказании помощи Украине. Economist напоминает, что на прошлой неделе ФРГ предоставили Украине 100 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а также власти Нидерландов отправили 250 миллионов Киеву на закупку вооружения. "Правительства (стран - ред.) Северной Европы, которые диспропорционально предоставляют такую помощь (Украине - ред.), все больше раздражаются, так как ноша не распределена равномерно в блоке (ЕС - ред.)", - говорится в статье. По словам издания, вопрос по конфискации активов стал "важным испытанием для европейской решимости". Economist добавляет, что возможное одобрение конфискации замороженных активов России рискует создать "глубокий внутренний разлом" в блоке. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что новое предложение по конфискации суверенных замороженных активов РФ должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МВФ выступает против изъятия активов России, призывает к тому, чтобы это не оказало негативного влияния на международную финансовую систему. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.
15:41 08.12.2025
 
Страны Северной Европы испытывают раздражение из-за помощи Киеву, пишут СМИ

Economist: Северная Европа испытывают раздражение, неся бремя помощи Киеву

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/Markus Spiske
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительства государств Северной Европы все больше испытывают раздражение, так как они предоставляют помощь Киеву больше остальных стран Евросоюза, пишет журнал Economist.
Издание анализирует возможную конфискацию ЕС замороженных активов РФ для оказании помощи Украине. Economist напоминает, что на прошлой неделе ФРГ предоставили Украине 100 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а также власти Нидерландов отправили 250 миллионов Киеву на закупку вооружения.
"Правительства (стран - ред.) Северной Европы, которые диспропорционально предоставляют такую помощь (Украине - ред.), все больше раздражаются, так как ноша не распределена равномерно в блоке (ЕС - ред.)", - говорится в статье.
По словам издания, вопрос по конфискации активов стал "важным испытанием для европейской решимости". Economist добавляет, что возможное одобрение конфискации замороженных активов России рискует создать "глубокий внутренний разлом" в блоке.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что новое предложение по конфискации суверенных замороженных активов РФ должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МВФ выступает против изъятия активов России, призывает к тому, чтобы это не оказало негативного влияния на международную финансовую систему. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.
Экономика Мировая экономика Финансы РФ УКРАИНА Киев Дмитрий Песков ЕС Euroclear МВФ
 
 
